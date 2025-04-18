Война или мир на троих. США и Европа в Париже решают, как угробить Украину

Накануне, 16 апреля 2025 года, стало известно, что представители президента США Дональда Трампа – госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в Париже встретятся с европейцами и, ясное дело, украинцами.