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  • Eduard
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Война или мир на троих. США и Европа в Париже решают, как угробить Украину

Война или мир на троих. США и Европа в Париже решают, как угробить Украину

Накануне, 16 апреля 2025 года, стало известно, что представители президента США Дональда Трампа – госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в Париже встретятся с европейцами и, ясное дело, украинцами.

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