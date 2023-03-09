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«Твоя ракетка коснулась сетки». Муньяр – об инциденте на матчболе Ибина У в Индиан-Уэллс

«Твоя ракетка коснулась сетки». Муньяр – об инциденте на матчболе Ибина У в Индиан-Уэллс

В первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс китаец Ибин У обыграл Хауме Муньяра – 6:7(8), 6:0, 7:6(3). Китаец выиграл матч, забив удар у сетки в падении.

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