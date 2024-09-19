Рынки растут после важного решения в США

Глобальные акции дорожают после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку сразу на полпроцента — инвесторы надеются, что это приведет крупнейшую экономику мира к так называемой «мягкой посадке», то есть рецессии не случится.