Рынки растут после важного решения в США

Глобальные акции дорожают после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку сразу на полпроцента — инвесторы надеются, что это приведет крупнейшую экономику мира к так называемой «мягкой посадке», то есть рецессии не случится.
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