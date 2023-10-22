Петербуржец пострадал в пожаре на Красуцкого

Пожар в квартире в центре Петербурга не обошелся без пострадавших. Об этом рассказали в МЧС. Утром воскресенья, 22 октября, в квартире одного из домов по улице Красуцкого в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого пострадал человек.