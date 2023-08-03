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Французские ВВС эвакуировали из Нигера почти тысячу человек. Что происходит?

Французские ВВС эвакуировали из Нигера почти тысячу человек. Что происходит?

Военно-воздушные силы Франции завершили операцию по эвакуации иностранцев из Нигера, где произошел военный переворот.

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Комментарии
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ЭЩ
Эдуард Щетинин
Зря чёрные белых в основном европейцев Отпустили. Надо было объявить их законными рабами, специалистов заставить работать за корку от бананов, а бесполезных туристов продать, ну или сожрать с голодухи.
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