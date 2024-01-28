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Внучку мама явно не любит, но требует привозить: «Я же скучаю!»

Внучку мама явно не любит, но требует привозить: «Я же скучаю!»

— Моего ребенка мама не любит, и я это приняла! – рассказывает тридцатидвухлетняя Зинаида. – Единственно, чего я не понимаю: зачем она бьет себя в грудь и кричит, что всех внуков любит одинаково, когда это не так? Не проще ли признать очевидное?.

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