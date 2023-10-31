Минутка терминов

Нижеследующий текст категорически не рекомендуется читать людям без чувства юмора (что вы вообще тут забыли? пшли вон! покиньте нас немедленно!)Ввиду нескольких случаев истерики в комментах (и тут, и ВК) за последние дни, нужно пояснить за базовые термины.