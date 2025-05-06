Названа предположительная причина взрыва в Буланаше

Надзорные ведомства назвали предварительную причину взрыва в жилом доме в поселке Буланаш. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, одна из версий – неисправность водонагревателя или его ненадлежащая эксплуатация.
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