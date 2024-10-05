Кургинян оценил «качество мозгов» западной элиты

Актуальная политическая элита на Западе демонстрирует дефицит ума и воли, но это не обязательно относится к тем, кто действительно управляет процессами, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» 4 октября в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».