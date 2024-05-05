В МИД России допустили рецидивы эскалации между Ираном и Израилем

МИД России: рецидивы эскалации между Ираном и Израилем возможны Рецидивы эскалации между Ираном и Израилем возможны из-за палестино-израильского конфликта, Москва в контактах призывает стороны отступить от опасной черты нового витка насилия.
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