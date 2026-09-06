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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович, Зверев и Хачанов – единственные, кто выходил во вторую неделю ТБШ все последние десять сезонов

Только три теннисиста выходили как минимум в 1/8 финала хотя бы одного турнира «Большого шлема» на протяжении последних десяти сезонов (2017-2026).

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