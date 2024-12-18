Из партии Пашиняна исключён депутат Асланян, оказавшийся в центре скандала

Депутата Акопа Асланяна исключили из "Гражданского договора"17 декабря в Ереване прошло заседание правления "Гражданского договора", по итогам которого было принято решение об исключении Акоп Асланян из рядов партии.
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