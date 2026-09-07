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Delfi: в Латвии могут прекратить автобусные рейсы в РФ и Белоруссию с 2027 года

Delfi: в Латвии могут прекратить автобусные рейсы в РФ и Белоруссию с 2027 года

Министерство сообщения Латвии подало в кабмин проект поправок к закону об автоперевозках о полном прекращении с 2027 года пассажирских перевозок в Россию и Белоруссию.

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