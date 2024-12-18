18,12,24 Часов Яр - Октябрьский Позиционные боевые действия в районе Артёмовска. Обстрел дроном ВС РФ позиции ВСУ в помещениях на территории Часовоярского огнеупорного комбината.
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18,12,24 Часов Яр - Октябрьский Позиционные боевые действия в районе Артёмовска. Обстрел дроном ВС РФ позиции ВСУ в помещениях на территории Часовоярского огнеупорного комбината.
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