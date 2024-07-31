Чем отличаются белые куриные яйца от коричневых, какие лучше: что влияет на интенсивность окраса и толщину скорлупы, желтка, белка, размер яиц, чистку? В данной статье мы рассмотрим, почему и от чего зависит окрас яичной скорлупы.
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