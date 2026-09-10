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Царьград

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СК возбудил дело из-за исчезновения 14-летней девочки в Башкирии

СК возбудил дело из-за исчезновения 14-летней девочки в Башкирии

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 14-летней девочки. 7 сентября она пропала из СНТ "За здоровый отдых" в Уфимском районе.

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