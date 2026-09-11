Россия задействовала против Украины «треугольник смерти» – австрийский полковник

Украина имеет определенные успехи на фронте, но стратегически преимущество за Россией. Об этом в эфире немецкого канала ZDF заявил австрийский военный аналитик, преподаватель военной академии в Винер-Нойштадте полковник Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».