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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Группа фанатов «МЮ» The Red Army вывесит баннер «То, как вы с нами обращаетесь – позор», убрав остальные плакаты на матче с «Сити». Это протест против бана аккаунтов владельцев абонементов

Болельщики « Манчестер Юнайтед » проведут акции протеста на матче с « Манчестер Сити ». Встреча 4-го тура АПЛ пройдет сегодня в 18:30 по московскому времени.

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