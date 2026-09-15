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Царьград

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Спрос на черешню у русских увеличился в августе 2026 года в 5 раз

Спрос на черешню у русских увеличился в августе 2026 года в 5 раз

В августе 2026 года сервис "Купер" зафиксировал пятикратный рост спроса на черешню среди русских по сравнению с 2025 годом.

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