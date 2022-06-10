Нижегородская правда

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Законодатели ПФО оценили «бережливые технологии» в Нижегородской области

Законодатели ПФО оценили «бережливые технологии» в Нижегородской области

Повышение производительности с помощью инструментов национального проекта «Производительность труда» стало главной темой десятого, юбилейного заседания Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа, которое прошло в Нижнем Новгороде.

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