Экс-форвард «Арсенала» Саного перешел в армянский «Урарту» до конца сезона

Форвард Яя Саного продолжит карьеру в «Урарту». 30-летний француз подписал контракт с армянским клубом до 30 июня 2023 года.
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