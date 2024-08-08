Самые низкие зарплаты в России: кто получает меньше 50 тысяч рублей в месяц?

По данным сервиса HeadHunter, в некоторых профессиях в России очень низкие зарплаты. Например, дворникам предлагают всего 32,6 тысячи рублей, уборщицам - 37,3 тысячи рублей, воспитателям и няням - 40,5 тысячи рублей, учителям - 41,9 тысячи рублей, мерчендайзерам - 43,9 тысячи рублей.