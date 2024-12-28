Аэропорт Казани вновь закрыли по соображениям безопасности Международный аэропорт «Казань» вновь не принимает авиарейсы по соображениям безопасности.
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Аэропорт Казани вновь закрыли по соображениям безопасности Международный аэропорт «Казань» вновь не принимает авиарейсы по соображениям безопасности.
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