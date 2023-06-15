Позитив для оптимистов

3 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Мировой паразитизм больше века выстраивал и выстраивает Украину, как анти Россия. Для решения этого вопроса Украина д...Путин отказался р...
  • Boris Merfi
    ну и нах@я нам такие новобранцы, ищущие где жизнь покомфортнее?Шеслер объяснила ...
  • Тамара Кукушкина (куликова)
    Командование взяли на себя Американцы.Ситуация подозрит...

Американский полковник: обостряя украинский конфликт, Запад усиливает российскую армию и ВПК

Попытки НАТО «обескровить» Россию с помощью ВСУ дают обратный результат. Войска страны получают важный опыт ведения боевых действий, а её оборонный комплекс набирает обороты, увеличивая производство беспилотников, танков и других систем вооружения, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх