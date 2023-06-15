Американский полковник: обостряя украинский конфликт, Запад усиливает российскую армию и ВПК

Попытки НАТО «обескровить» Россию с помощью ВСУ дают обратный результат. Войска страны получают важный опыт ведения боевых действий, а её оборонный комплекс набирает обороты, увеличивая производство беспилотников, танков и других систем вооружения, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.