51-летняя Кейт Бекинсейл снялась в прозрачном бюстгальтере и трусах-шортах

Британская актриса Кейт Бекинсейл показала видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,6 миллиона подписчиков.