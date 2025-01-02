Триумф Бобровского, шпагат Джоковича и поцелуй Тэйлор Свифт. Самые яркие спортивные фото 2024 года

Прошедший 2024 год был богат на значимые спортивные события. Чемпионат Европы по футболу в Германии, летние Олимпийские игры во Франции, победа Сергея Бобровского в Кубке Стэнли, боксерские поединки Дмитрия Бивола против Артура Бетербиева и Александра Усика против Тайсона Фьюри.