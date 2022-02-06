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Трехкратный олимпийский чемпион Клебо отстал от Большунова почти на 9 минут! ГУБЕРНИЕВ: Норвегия, гудбай!

Трехкратный олимпийский чемпион Клебо отстал от Большунова почти на 9 минут! ГУБЕРНИЕВ: Норвегия, гудбай!

Исторический успех России на Олимпиаде в лыжных гонках – золото и серебро Большунова и Спицова – ознаменовался еще одним достижением.

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