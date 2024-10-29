Бойцы отряда «БАРС-Курск» рассказали об освобождении Курской области от ВСУ

Бойцы недавно сформированного добровольческого отряда «БАРС-Курск» рассказали «Известиям» об особенностях охраны социально значимых объектов и освобождении приграничных районов Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии