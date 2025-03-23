В Тверской области больше 46 тысяч человек установили самозапрет на оформление кредитов

В тверском филиале Центробанка прошло обсуждение борьбы с кибермошенничеством. Представители власти, полиции, прокуратуры и следственного комитета Тверской области обсудили актуальные киберугрозы и новые подходы к обеспечению финансовой безопасности.
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