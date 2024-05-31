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Мирные города под прицелом: Запад разрешил Украине убивать русских оружием НАТО

Мирные города под прицелом: Запад разрешил Украине убивать русских оружием НАТО

Фото: defense.govСегодня 7K прочитали За время спецоперации США и Евросоюз предоставили киевскому режиму достаточное количество дальнобойных ракет и пусковых установок.

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Комментарии
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Evgenija Palette
...Запад разрешил УБИВАТЬ РУССКИХ ИХ, ЗАПАДНЫМ, ОРУЖИЕМ... Какая-то ИГРА в &quot;кукушку&quot;.... А не разрешить ли нам самим УБИВАТЬ АМЕРИКАНЦЕВ НАШИМ ОРУЖИЕМ?.... Были хорошие мысли - поставить наши подлодки у их берегов... ракеты на Кубе... ВСЁ? СДУЛИСЬ, ТЕРПИЛЫ?... ( легче своих &quot;подставлять&quot;, чем показать  ответную агрессию Западу...)... ДА КТО ОНИ ТАКИЕ ВСЕ, в этом ЗАПОВЕДНИКЕ МАРАЗМАТИКОВ?... Два-три НАСТОЙЧИВЫХ, в одну точку, удара... и заикаться начнут...
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