Мирные города под прицелом: Запад разрешил Украине убивать русских оружием НАТО

Evgenija Palette

...Запад разрешил УБИВАТЬ РУССКИХ ИХ, ЗАПАДНЫМ, ОРУЖИЕМ... Какая-то ИГРА в "кукушку".... А не разрешить ли нам самим УБИВАТЬ АМЕРИКАНЦЕВ НАШИМ ОРУЖИЕМ?.... Были хорошие мысли - поставить наши подлодки у их берегов... ракеты на Кубе... ВСЁ? СДУЛИСЬ, ТЕРПИЛЫ?... ( легче своих "подставлять", чем показать ответную агрессию Западу...)... ДА КТО ОНИ ТАКИЕ ВСЕ, в этом ЗАПОВЕДНИКЕ МАРАЗМАТИКОВ?... Два-три НАСТОЙЧИВЫХ, в одну точку, удара... и заикаться начнут...