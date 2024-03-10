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Умер глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский

Умер глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский

Скончался президент Ассоциации банков РФ, бывший первый зампред Банка России Георгий Лунтовский, ему было 73 года, пишет ТАСС, ссылаясь на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

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