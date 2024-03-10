Умер глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский

Скончался президент Ассоциации банков РФ, бывший первый зампред Банка России Георгий Лунтовский, ему было 73 года, пишет ТАСС, ссылаясь на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии