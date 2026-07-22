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Новости Липецка

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Более 300 тысяч зрителей присоединились к праздничным эфирам «Неделя НЛМК»

Более 300 тысяч зрителей присоединились к праздничным эфирам «Неделя НЛМК»

Более 300 тысяч зрителей посмотрели праздничные эфиры «Недели НЛМК», посвященные Дню металлурга. Героями выпусков стали более ста сотрудников комбината, а ведущие сами побывали на производстве и освоили основы металлургии.

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