Более 300 тысяч зрителей присоединились к праздничным эфирам «Неделя НЛМК»

Более 300 тысяч зрителей посмотрели праздничные эфиры «Недели НЛМК», посвященные Дню металлурга. Героями выпусков стали более ста сотрудников комбината, а ведущие сами побывали на производстве и освоили основы металлургии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии