Песков объяснил выбор Караганова в качестве ведущего пленарки ПМЭФ

Сергей Караганов, который станет модератором пленарной сессии международного экономического форума в Санкт-Петербурге (ПМЭФ), является широкопрофильным экспертом по международной политике и по международной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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