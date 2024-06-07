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Песков объяснил выбор Караганова в качестве ведущего пленарки ПМЭФ

Песков объяснил выбор Караганова в качестве ведущего пленарки ПМЭФ

Сергей Караганов, который станет модератором пленарной сессии международного экономического форума в Санкт-Петербурге (ПМЭФ), является широкопрофильным экспертом по международной политике и по международной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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