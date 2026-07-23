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Царьград

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Еврокомиссия наложила штраф на Google в размере €890 млн

Еврокомиссия наложила штраф на Google в размере €890 млн

Еврокомиссия оштрафовала Google на €890 млн за нарушения Закона о цифровых рынках ЕС. Представитель США Джеймисон Грир заявил, что эти действия подрывают трансатлантическую торговую стабильность, обвиняя ЕС в несправедливых санкциях против США.

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