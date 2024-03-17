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Путин не исключил создание санитарной зоны на подконтрольных Киеву территориях

Путин не исключил создание санитарной зоны на подконтрольных Киеву территориях

Ее будет сложно преодолеть, используя западное вооружение. Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в своем предвыборном штабе, не исключил, что в определенным момент времени придется создать на Украине своеобразную санитарную зону — для безопасности.

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Комментарии
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зк
зинаида кудряшова
Сама мысль о создании санитарной зоны,является пороженческой.Обидно за солдат живых и мёртвых и за страну.
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