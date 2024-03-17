Путин не исключил создание санитарной зоны на подконтрольных Киеву территориях

Ее будет сложно преодолеть, используя западное вооружение. Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в своем предвыборном штабе, не исключил, что в определенным момент времени придется создать на Украине своеобразную санитарную зону — для безопасности.
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