Вторая молодость на производстве: почему российские пенсионеры возвращаются к станкам

АНГЕЛ АНГЕЛ

Во автор сказки лепит или обкурился напрочь. Власть пришлым сдала целые отрасли экономики, особенно где оборот налички, рынки, торговля, склады, строительство, транспорт, склады и т.д. Это коренное население набирают на рабский труд орды пришлых при этом бесправие, кидают с зарплатами и т.д. В здравоохранение после оптимизации, решили заменить учителей и врачей с медперсоналом на пришлых. Результат провал полный, специалисты с купленными дипломами. В строительстве из 100% построенных объектов с участием "ценных" специалистов 87% еще до сдачи не пригодны к эксплуатации. Вот реальная картина, а об авариях с участием так называемых водителей ишаков лучше вообще молчать. И так во всем. В России идет планомерное замещение коренного населения, геноцид стариков и коренного населения, вот это факт. Власть политиков, чиновников предает коренное населения и интересы России...