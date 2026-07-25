Российский рынок труда переживает удивительную трансформацию. Пока эксперты спорят о демографических ямах и дефиците кадров, ответ пришел с неожиданной стороны: в стране зафиксирован исторический максимум по числу работающих пенсионеров.
Вторая молодость на производстве: почему российские пенсионеры возвращаются к станкам
Комментарии
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Александр
Ты то,безмозглая,куда лезешь?
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1 м.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Во автор сказки лепит или обкурился напрочь. Власть пришлым сдала целые отрасли экономики, особенно где оборот налички, рынки, торговля, склады, строительство, транспорт, склады и т.д. Это коренное население набирают на рабский труд орды пришлых при этом бесправие, кидают с зарплатами и т.д. В здравоохранение после оптимизации, решили заменить учителей и врачей с медперсоналом на пришлых. Результат провал полный, специалисты с купленными дипломами. В строительстве из 100% построенных объектов с участием "ценных" специалистов 87% еще до сдачи не пригодны к эксплуатации. Вот реальная картина, а об авариях с участием так называемых водителей ишаков лучше вообще молчать. И так во всем. В России идет планомерное замещение коренного населения, геноцид стариков и коренного населения, вот это факт. Власть политиков, чиновников предает коренное населения и интересы России...
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1 м.
Александр
Очередной поток бреда от тебя,и ничего больше,как всегда.
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1 м.
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