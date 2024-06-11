Путин включил Алиханова и Белоусова в состав Военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 июня, включил министра обороны Андрея Белоусова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова, а также помощника президента Алексея Дюмина в состав Военно-промышленной комиссии РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии