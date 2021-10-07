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США не намерены делать какие-то шаги в связи с ситуацией на энергетическом рынке

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не собирается предпринимать в настоящее время какие бы то ни было действия в попытке добиться снижения цен на топливо на американском рынке.

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