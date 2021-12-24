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Артур Шайнуров и Андрей Егоров поздравили учащихся МБОУ «Центр образования № 10»

Артур Шайнуров и Андрей Егоров поздравили учащихся МБОУ «Центр образования № 10»

Депутаты городского Совета Уфы Артур Шайнуров и Андрей Егоров поздравили с наступающим Новым годом учащихся с ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Центр образования № 10» города Уфы.

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