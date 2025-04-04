В Европейскую часть России придет резкое похолодание

В Европейскую часть России уже в ближайшие дни придёт резкое похолодание. Как рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура начнёт снижаться в Приволжском, Северо-Западном и Южном федеральных округах.