В Европейскую часть России придет резкое похолодание

В Европейскую часть России уже в ближайшие дни придёт резкое похолодание. Как рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура начнёт снижаться в Приволжском, Северо-Западном и Южном федеральных округах.
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