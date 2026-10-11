История вельветовых брюк

История вельвета — это захватывающий рассказ об эволюции всей текстильной отрасли, начиная от роскоши Древнего Египта до символа солидарности рабочего класса во время промышленной революции и, в конечном итоге, до становления неотъемлемой частью контркультуры и высокой моды.