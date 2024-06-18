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Регионы России

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Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев объявил о своей отставке с занимаемой должности

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев объявил о своей отставке с занимаемой должности

Глава Иннополиса Руслан Шагалеев объявил о своем уходе с должности после почти десяти лет работы. Он поделился этим решением в городском чате, поблагодарив жителей и руководство Татарстана за поддержку.

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