Медики пытаются спасти 8-летнего ребенка, серьезно пострадавшего при пожаре на востоке Москвы. Он, а также еще один взрослый, находятся в машинах «скорой помощи» возле дома по Уральской улице, где произошло возгорание.
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