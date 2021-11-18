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В воинских частях ВВО в Сахалине и Курилах продолжается ревакцинация гражданского персонала и военнослужащих от COVID-19

В воинских частях ВВО в Сахалине и Курилах продолжается ревакцинация гражданского персонала и военнослужащих от COVID-19

Всего ревакцинировано двумя компонентами около 60 процентов военнослужащих, гражданского персонала воинских частей, а также членов семей военнослужащих.

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