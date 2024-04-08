Западные СМИ получили указания не писать о числе жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, а также не освещать другие детали трагедии, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от ее организаторов.
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