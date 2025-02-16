«Суды чести» Сталина: что это было на самом деле

«Суды чести» – созданные в последние годы правления Сталина общественные органы, призванные внедрить партийную идеологию в ряды руководителей министерств и ведомств, научных и технических руководителей, командования армии и флота.
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