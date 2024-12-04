Российские стратосферные БПЛА Ла-251/252: «Аист», который мы упустили

Юрий Ильинов

Ночная атака сорвала джекпот: Особый склад - в труху. Подполье выходит на связь из разных городов Украины Массированная ночная атака на объекты на Украине сорвала джекпот - особый склад в труху, а на месте сбора боевиков ВСУ - руины. В эти минуты подполье выходит на связь из разных уголков Украины, сообщая итоги ночного налёта. Ночью "Герани" массово атаковали военные и стратегические объекты на Украине. Вслед за "птичками", по данным источников, пошли и ракеты. Детали ещё уточняются, но уже известно, что удары были нанесены в Хмельнике Винницкой области, Звягеле Житомирской области, а также в Борисполе и Вышгороде Киевской области. При этом, как уточняет координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, на ночных ударах атака не остановилась - греметь продолжило и утром 2 декабря. По его данным, к этой минуте известно, что пригород и область получили несколько ударов, Звягель получил два из них. Сообщается, что мощный удар был нанесён в центр комплектации, где натренированные (по слухам, во Франции) боевики ВСУ распределялись по подразделениям. Это не располага, но пара десятков [боевиков] во время прилёта были. Второй удар - по складу и стоянке с пикапами. Склад сдетонировал,- добавил он. Также, по данным местных партизан, в Тернополе был прилёт в стороне железнодорожного вокзала. Ещё две "Герани" сбили: одна повалила высоковольтные линии, в результате чего полгорода без света. Вторую сбили ровно над многоэтажкой, убив двух гражданских и разрушив жильё,- отметил Лебедев. Особо удачный удар пришёлся на Хмельник. Там, по данным подполья, фактически сорвали джекпот - был нанесён удар по складу с беспилотниками, однако позже стало понятно, что хранили там не только дроны, но и боеприпасы - детонировало долго и мощно. В Шепетовке также ударили по пункту временной дислокации на западе города. Квартал оцеплен, много скорых, но "потерь нет". В Полтавской области также был удар. "Подробностей нет, но раненых даже в Полтаву везут, гражданских больных выселяют", - уточнил Лебедев. По его словам, эти сообщения о ночных и утренних ударах далеко не всё, что было действительно во время атаки. Дело в том, что на Украине до сих пор проблемы со связью и электричеством, поэтому подполье вышло на связь ещё не отовсюду. Надеюсь, что в течение дня будут подробности. Есть пара прилётов в Житомирской и Винницкой областях, которые пока не выставляю, нуждаются в подтверждении, очень красиво выглядят,- подытожил Лебедев. Согласно официальным данным украинского Генштаба, за ночь Россия запустила по объектам на Украине 110 дронов, из них сбили якобы 52.