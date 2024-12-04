Российские стратосферные БПЛА Ла-251/252: «Аист», который мы упустили В материале от 24 ноября 2024 года Стратосферные БПЛА – псевдоспутники: новые горизонты высотной разведки мы говорили о перспективах развития этого направления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также о тех опытных образцах, что разрабатываются за рубежом.
Российские стратосферные БПЛА Ла-251/252: «Аист», который мы упустили
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Юрий Ильинов
Ночная атака сорвала джекпот: Особый склад - в труху. Подполье выходит на связь из разных городов Украины Массированная ночная атака на объекты на Украине сорвала джекпот - особый склад в труху, а на месте сбора боевиков ВСУ - руины. В эти минуты подполье выходит на связь из разных уголков Украины, сообщая итоги ночного налёта. Ночью "Герани" массово атаковали военные и стратегические объекты на Украине. Вслед за "птичками", по данным источников, пошли и ракеты. Детали ещё уточняются, но уже известно, что удары были нанесены в Хмельнике Винницкой области, Звягеле Житомирской области, а также в Борисполе и Вышгороде Киевской области. При этом, как уточняет координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, на ночных ударах атака не остановилась - греметь продолжило и утром 2 декабря. По его данным, к этой минуте известно, что пригород и область получили несколько ударов, Звягель получил два из них. Сообщается, что мощный удар был нанесён в центр комплектации, где натренированные (по слухам, во Франции) боевики ВСУ распределялись по подразделениям. Это не располага, но пара десятков [боевиков] во время прилёта были. Второй удар - по складу и стоянке с пикапами. Склад сдетонировал,- добавил он. Также, по данным местных партизан, в Тернополе был прилёт в стороне железнодорожного вокзала. Ещё две "Герани" сбили: одна повалила высоковольтные линии, в результате чего полгорода без света. Вторую сбили ровно над многоэтажкой, убив двух гражданских и разрушив жильё,- отметил Лебедев. Особо удачный удар пришёлся на Хмельник. Там, по данным подполья, фактически сорвали джекпот - был нанесён удар по складу с беспилотниками, однако позже стало понятно, что хранили там не только дроны, но и боеприпасы - детонировало долго и мощно. В Шепетовке также ударили по пункту временной дислокации на западе города. Квартал оцеплен, много скорых, но "потерь нет". В Полтавской области также был удар. "Подробностей нет, но раненых даже в Полтаву везут, гражданских больных выселяют", - уточнил Лебедев. По его словам, эти сообщения о ночных и утренних ударах далеко не всё, что было действительно во время атаки. Дело в том, что на Украине до сих пор проблемы со связью и электричеством, поэтому подполье вышло на связь ещё не отовсюду. Надеюсь, что в течение дня будут подробности. Есть пара прилётов в Житомирской и Винницкой областях, которые пока не выставляю, нуждаются в подтверждении, очень красиво выглядят,- подытожил Лебедев. Согласно официальным данным украинского Генштаба, за ночь Россия запустила по объектам на Украине 110 дронов, из них сбили якобы 52.
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17 час.
ВТ
Василий Топчий
Надо эту информацию довести до Белоусова.
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13 час.
Юрий Ильинов
«Эффективное средство разведки»: в западной прессе оценили разработку Россией стратосферных аэростатов Российская компания «Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики» (ДКБА), входящая в состав «Ростеха», заключила партнёрское соглашение с МГТУ имени Баумана для разработки передовых стратосферных аэростатов длительного полёта, которые могут применяться в военной разведке, связи и наблюдении. Такие платформы являются экономически эффективным средством ведения военной разведки и сбора информации - полагают в западном издании Army Recognition. Аэростаты будут оснащены автоматизированной системой пневматической балансировки, которая регулирует давление внутри корпуса, поддерживая его форму и управляя высотой. Эта технология обеспечивает стабильность полёта в течение длительного времени, что является важным условием для ведения непрерывной разведки. Основная цель проекта – разработка комплекса привязных аэростатов объёмом до 5000 куб. м. Эта платформа будет оснащена системой электропитания и лебёдками для эксплуатации на больших высотах. Аэростаты обладают существенными преимуществами по сравнению с традиционными спутниками или воздушными платформами - даётся оценка в издании. Работая на больших высотах, они могут выполнять важные военные миссии, такие как мониторинг границ, отслеживание перемещений противника, или выступать в роли мобильных узлов связи, обеспечивая коммуникацию на большие расстояния. В отличие от спутников, которые привязаны к орбитальным траекториям, аэростаты могут находиться над целевыми районами в течение длительного времени – от нескольких часов до нескольких дней. Они имеют меньшую заметность для радаров по сравнению с обычными самолётами, что даёт тактическое преимущество при сборе разведданных. Как указывается в издании, некоторые страны давно используют аэростаты в военных целях. Китай применяет их на больших высотах (30-40 км) за пределом порога работы большинства истребителей и зенитных систем. Эти аэростаты могут нести полезную нагрузку, включая камеры наблюдения, системы перехвата сигналов и РЛС. Учитывая растущий интерес России к этим технологиям, мы можем вскоре увидеть, как стратосферные аэростаты играют ключевую роль в современных военных операциях - делается вывод в западной прессе.
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11 час.
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