Ночью на трассе под Зеленодольском сбили мужчину – он скончался в машине скорой помощи

Накануне в поселке Нижния Вязовые Зеленодольского района сбили пешехода, который позже скончался. Как сообщают в Госавтоинспекции РТ, 29-летний водитель «Лады»14-й модели сбил 47-летнего пешехода, который шел по дороге без световозвращающих элементов.