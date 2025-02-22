Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Daily Express, Великобритания. Лавров на G20 показал, что речь Лэмми просто болтовня, не стоящая внимания

Daily Express, Великобритания. Лавров на G20 показал, что речь Лэмми просто болтовня, не стоящая внимания

На встрече G20 Лавров продемонстрировал высший класс дипломатии, отказавшись слушать пустые упреки главы британского МИДа.

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