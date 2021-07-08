Картофельные зразы с вареной колбасой.

Ингредиенты: Картофель – 800 г Колбаса вареная – 150 г Моцарелла для запекания – 100 г Яйца – 3 шт. Мука – 150 г Чиабатта – 1 ломтик Молоко – 100 мл Хлебные крошки – 200 г Соль по вкусу Перец черный молотый по вкусу Петрушка рубленая – 2 ст.